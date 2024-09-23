İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın genelindeki tüm üniversite ve okullarda yarın eğitime ara verildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Beyrut, Cebel Lübnan, Kuzey ve Akkar kentlerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki diğer bölgelerden binlerce Lübnanlı kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç ediyor.

Halebi, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda çocuklar, kadınlar ve sağlık görevlileri dahil olmak üzere en az 274 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.