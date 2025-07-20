Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli tatilde Hollanda’yı tercih etti

Son olarak Melis Sezen, Taner Ölmez ve Onur Saylak ile birlikte rol aldığı Deha dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli, tatil için Hollanda’ya gitti. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeyi tercih eden ünlü oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

At çiftliğindeki görüntüleri ilgi çekmişti

Sosyal medyada çok sık paylaşım yapmayan Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde bir at çiftliğindeki anlarını paylaşarak dikkat çekmişti. At bindiği ve atlarla ilgilendiği o anlara yakın arkadaşı Engin Öztürk de eşlik etti. Takipçileri tarafından büyük beğeni toplayan bu görüntüler, oyuncunun doğayla olan bağını da ortaya koydu.

Hollanda’da konserlere katıldı, fotoğraflar beğeni topladı

Tatil sezonunu Avrupa’da geçirmeyi tercih eden İynemli’nin rotası bu kez Hollanda oldu. Konserlere katıldığı, sokaklarda vakit geçirdiği ve arkadaşlarıyla eğlendiği anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderilerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medyada sade tarzıyla dikkat çekiyor

Aras Bulut İynemli, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki sakinliği ve doğal duruşuyla da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle sade yaşam tarzı ve özel anlarını zaman zaman paylaşması, oyuncunun samimi yönünü gözler önüne seriyor.

Hayranları yorum yağdırdı

Paylaştığı tatil karelerine hayranlarından “Stilinle fark yaratıyorsun”, “Yine çok karizmatik”, “Hollanda sana yakışmış” gibi yorumlar geldi. İynemli’nin bu yazı nasıl geçireceği ve yeni projeleriyle ilgili detaylar ise merak konusu oldu.