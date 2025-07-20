Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de görüşülen maden yasası teklifine yönelik eleştirilerde bulundu. Ün, teklifin doğayı, zeytinlikleri, meraları ve kırsal yaşamı tehdit ettiğini belirterek, “Bu yasa, doğayı meta, madeni ise kutsal görüyor” dedi.



“Zeytinliğe giren kepçe, adalete de giriyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme gelen maden yasası teklifi, çevre koruma açısından yoğun tartışmalara neden oldu. Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada, yasa teklifinin çevre ve kırsal ekonomi açısından ciddi tehditler içerdiğini vurguladı.

“Zeytinliğe kepçe girerken, aslında adalete ve vicdana da giriyor” diyen Ün, teklifin doğaya saldıran bir sistemin önünü açtığını söyledi.

“Zeytinlik meta, orman ucuz kaynak haline getiriliyor”

Ün, yasa teklifinin yalnızca Maden Kanunu’nu değil; Zeytincilik, Mera, Orman ve Çevre Kanunları gibi birçok temel düzenlemeyi de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

“Zeytinlikler taşınabilir meta, meralar enerji projelerine uygun arazi, ormanlar ise sermayeye ucuz kaynak olarak görülüyor. Bu torba yasa mantığıyla temel yasalar birer birer hükümsüz bırakılıyor” dedi.

Kaz Dağları, Fatsa, İliç örnekleriyle uyardı

Ün, daha önce yaşanan çevre felaketlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kaz Dağları’nda talan edilen ormanlar, Fatsa’da siyanürle zehirlenen topraklar, İliç’te toprağın altında kalan işçiler… Bu yasa, vahşi madenciliğe alan açıyor. Kar dışında hiçbir değeri tanımıyor.”

“ÇED zayıflıyor, halkın itiraz hakkı kalkıyor”

Yasa teklifinin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerini zayıflattığını ifade eden Ün, kurum görüşlerinin süresini kısıtlayan ve sessizlik halinde otomatik onay getiren maddeleri eleştirdi.

Ayrıca, yöre halkının hukuki itiraz hakkının da pratikte ortadan kaldırıldığını söyledi. “Siyasi bir kurulun karar verici olması demokratik denetimi de zayıflatıyor” dedi.

“İklim kanunu geçen hafta geçti, bu hafta orman ruhsatı basılıyor”

Geçtiğimiz hafta TBMM’den geçen İklim Kanunu’na atıfta bulunan Ün, hükümetin çevre politikalarında tutarsızlık olduğunu söyledi:

“Bir gün yeşil kalkınma diyorsunuz, ertesi gün orman kıyımı yapıyorsunuz. Allah’ın üzerine yemin ettiği zeytini, tek kullanımlık bir maden için heba edemezsiniz.”

“Bu yasaya evet deme vebaline giremeyiz”

Ün, Gelecek Partisi olarak maden yasası teklifine destek vermeyeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yasa yalnızca doğayı değil, geçimlik tarımı, kırsal ekonomiyi, halk sağlığını, toplumsal adaleti de tehdit ediyor. Bu koşullarda evet deme vebaline giremeyiz. Biz ‘hayır’ diyeceğiz.”