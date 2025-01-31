Aras Bulut İynemli'nin uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'yi, Kilyos Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, ikindi namazına müteakip gerçekleştirildi.

Sanatçı dostları Aras Bulut İynemli'nin yanındaydı

Aras Bulut İynemli'yi bu zor anında yalnız bırakmayan isimler arasında ünlü isimler yer aldı. Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli gibi yakın dostları cenazeye katılarak, ünlü oyuncuya destek oldular. Ayrıca, Rıza Kocaoğlu, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu ve Kubilay Aka gibi eski rol arkadaşları da İynemli'nin yanında yer aldı.

Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi Bige Önal, cenaze törenine katılmasa da bir çelenk göndererek destek verdi.