Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların sağlıklı suya ulaşımını kolaylaştırmak için Labranda Su Satış Noktası’nı açtı. Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'nde bulunan yeni tesis, Milas ve çevre ilçelerdeki vatandaşların rahatça temin edebileceği, sağlıklı içme suyu sunuyor.

Labranda Su: Tarihi bir miras ve sağlıklı içme deneyimi

Labranda Antik Kenti’nin tarihinden ilham alarak, özgün bir içme suyu markası oluşturan Milas Belediyesi, bu suyu hem sağlıklı hem de hijyenik bir şekilde sunmayı hedefliyor. Labranda Su’nun pet, bardak ve damacana çeşitleri, artık belediyeye ait Gıda Ltd. Şti. tarafından satışa sunulacak.

Fevzi Topuz: "Doğrudan vatandaşlarımıza hizmet sunmak amacındayız"

Açılışta bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, bu projeyi sosyal dengeyi gözeterek geliştirdiklerini belirtti. "Hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayilerle rekabet etmek değil, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet sunmak amacındayız" diyerek, bu hizmetin Milas halkı için büyük bir kolaylık sağlayacağına dikkat çekti.

Başkan Topuz, açılışın ardından ilk alışverişi yaparak tesisin içini gezdi. Satış noktasının, Milas’a önemli bir değer katacağını belirten Topuz, "Fabrikamızda ürettiğimiz suyu doğrudan halkımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılım yoğundu

Açılış törenine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge Genel Koordinatörü Abdullah Engin Başol, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.