Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Aras Kargo ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, setlerde geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak bir üst tura çıktı.
Karşılaşmanın setleri 25-9, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi, Aras Kargo’da 24 sayıyla oynayan Hanna Klimets olurken, Beşiktaş’ın yıldızı Olivia Rozanski 17 sayıyla takımı adına önemli bir performans sergiledi.
Bu galibiyetle Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley’de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Son çeyrek finalist bugün 18.00'da oynanacak olan Bahçelievler Bld. Spor - Aydın Büyükşehir Bld. Spor karşılaşması sonucunda belli olacak.