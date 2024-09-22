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Son çeyrek finalist bugün 18.00'da oynanacak olan Bahçelievler Bld. Spor - Aydın Büyükşehir Bld. Spor karşılaşması sonucunda belli olacak.

Bu galibiyetle Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley’de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 25-9, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi, Aras Kargo’da 24 sayıyla oynayan Hanna Klimets olurken, Beşiktaş’ın yıldızı Olivia Rozanski 17 sayıyla takımı adına önemli bir performans sergiledi.

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