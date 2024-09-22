Ege Denizi, bugün sabah saatlerinden itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini, hemen ardından saat 12.50’de 4.9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Bölgedeki sarsıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Saat 12.57’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi. Art arda gelen bu depremler, başta sahil kesimlerinde olmak üzere geniş bir bölgede hissedilirken, halk arasında tedirginliğe yol açtı.

AFAD ve yerel yetkililer, depremlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasarın rapor edilmediğini bildirdi. Ancak uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.