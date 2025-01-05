Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aras Kargo İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit'i konuk ediyor. Karşılaşmaya ilgi oldukça büyüktü. Tribünler tıklım tıklım dolarken maç öncesi güzel anlar yaşandı. İzmir ekibi duygulu bir sosyal projeye imza attı. Bir süre önce, soğan filesinden voleybol fileleri yaparak voleybol oynayan çocukların görüntüleri sosyal medyada ilgi uyandırmıştı. Aras Kargo, bu çocukların hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti ve onları İzmir’e davet etti. Önce çocuklarla antrenman yapıldı, ardından bugün de Eczacıbaşı ile oynanacak maça getirildiler. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın ve yönetim kurulu üyeleri Burkutoğlu, Yiğitcan Bozoğlu ve Ödül Cıdam, misafirleriyle birlikte Karşıyaka’daki açık hava müzesini gezdi. Maç öncesi yapılan seremonide, o ünlü soğan filesiyle yapılan voleybol videosu gösterildi ve ardından çocuklar, Aras Kargo ve Eczacıbaşı oyuncularıyla birlikte parkeye inip fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Eczacıbaşı oldu. Deplasman ekibi çekişmeli geçen ilk seti 23-25 kazandı. İkinci sete bu sefer Aras Kargo 4-0'lık seriyle başladı. Fakat bu dakikadan sonra Eczacıbaşı tecrübesini konuşturup skora eşitlik getirdi. Skor bir anda 12-12'ye taşındı. Bu andan itibaren maç hep bir sayı ile ilerledi.Skor 17-18 iken Perez, Selen ve Selin ile 4 sayı elde eden Aras Kargo 21-18 öne geçti. Fakat seti bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit seti 23-25 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete Aras Kargo Pere ile 2-0 önde başladı. Fakat Eczacıbaşı Dynavit, Boden ve Yaprak'ın saıları ile skoru 2-4'e getirdi. Tempoyu iyice yükselten Eczacıbaşı seti 12-25 maçı ise 0-3 kazanmayı başardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ