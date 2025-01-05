Sanat dünyasının usta ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti. Tayfur’un ölümü, hayranlarını yasa boğdu ve sanatçıyı kaybeden sevenleri Yeniköy Mezarlığı’na akın etti. Ferdi Tayfur’un kabrine sabah saatlerinden itibaren gelen hayranları, mezarına çiçekler bırakarak, duygu dolu anlar yaşadı.

Gurbetten ziyaretçiler geldi

Almanya’dan gelen hayranı Kenan Güngör, duygusal bir açıklama yaparak, “Böyle bir değerin yaşadığı dönemde yaşamak bizim için onurdur. Ferdi Tayfur’un şarkılarıyla büyüdük, sevdamızı anlattı, hüzünlerimizi paylaştı. Yüreğimizden bir parça koptu,” dedi. Tayfur’un hayatının birçok anına tanıklık ettiğini ifade eden Güngör, cenaze namazına katılamadığını ancak gıyaben namazını kıldıklarını belirtti.

“Ferdi Tayfur’la büyüdüm”

Bir diğer hayranı Burak Tosun ise, “Ferdi Tayfur’un cenazesine katıldım. Binlerce insan vardı. Onunla büyüdük, şarkılarını severek dinledik. Şarkıları her zaman güzeldi,” diyerek, sanatçıyı her zaman sevdiğini ve şarkılarının hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.