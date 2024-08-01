İzmir voleybol camiası, 2011 yılında Karşıyaka'nın düşüşüyle birlikte uzun süredir beklenen bir başarıya tanıklık ediyor. Aras Kargo Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde gösterdiği performansla şehrin Sultanlar Ligi hasretini sona erdirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün çekilen fikstürle İzmir temsilcisinin ilk maçı belli oldu.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün yükselişi

Sezon başında İzmir merkezli olarak kurulan Aras Kargo Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk sezonunu büyük bir başarıyla tamamladı. A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı ekip, play-off aşamasına yükseldi. Balıkesir'de düzenlenen yarı final etabında rakiplerini geride bırakarak Bursa'daki finallere kalmayı başarmıştı.

Sultanlar Ligi'ne giden yol

Bursa'da oynanan play-off finallerinde iki maçını da kazanarak son güne kalmadan Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'in 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretini bitirdi. Bu başarı, kulübün tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

İlk maç Eczacıbaşı ile

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 1'inci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. Aras Kargo Spor Kulübü'nün ilk maçı Eczacıbaşı Dynavit ile 5 Ekim'de gerçekleşecek.