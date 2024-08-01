Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, su altı kamerasıyla kaydedilen nadir mavi renkli ıstakozun görüntüleri büyük ilgi gördü. Profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından fark edilen bu ıstakoz, Ayvalık’ın su altı ekosisteminin zenginliğini gözler önüne seriyor.

Nadir bir genetik mutasyon

Dünyada nadir görülen bu mavi renkli ıstakoz, genetik bir bozukluk nedeniyle normalden farklı olarak mavi renkte ortaya çıkıyor. Bu renk değişikliğine, belirli bir proteinin fazla üretimi neden oluyor. Kartal, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaptığı dalış sırasında, denizin dibinde hayalet ağa takılan bu mavi ıstakozu kurtararak kameraya aldı.

Ayvalık'ın su altı zenginliği ve çeşitliliği

Nedim Kartal, Ayvalık'taki su altı canlı çeşitliliğine dikkat çekerek, farklı ve nadir görüntülerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti. Kartal, “Bu mavi ıstakoz türü, dünyada çok nadir bulunuyor ve bazı kaynaklara göre 2 milyon, bazılarına göre ise 200 milyonda bir rastlanıyor” dedi.

Su altı ekosistemi ve küresel ısınma

Kartal, mavi ıstakozun Ayvalık'ın su altı zenginliğini ortaya koyduğunu ve bu türün diğer su altı canlılarından farklı olmadığını vurguladı. Ayvalık'ta domuz balığı ve papağan balığının görüldüğünü ancak istilacı türler olan aslan balığı ve balon balığı gibi canlıların henüz bu bölgede bulunmadığını belirtti. Kartal, Ayvalık sularının küresel ısınmadan büyük ölçüde etkilenmediğini ve bu yüzden mavi ıstakozun küresel ısınma sonucu bölgeye gelmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.