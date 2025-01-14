Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, İzmir Atatürk Spor Salonu’nda VakıfBank ile karşılaştı. Müsabaka, saat 18.00'de başladı ve hakem ikilisi Eyüpcan Kayışoğlu ile Serhat Semiz tarafından yönetildi. Aras Kargo, hücumda sayı üretmekte zorlanırken, savunma ve blokta da beklenen performansı sergileyemedi. Bu durum, maçın başından itibaren VakıfBank'ın üstünlüğünü elinde tutmasına neden oldu.

İlk setin başından itibaren güçlü bir performans sergileyen VakıfBank, Aras Kargo'yu zor durumda bıraktı ve seti 10-25 skorla kazandı.

VakıfBank’ın momentumunu kaybetmemesiyle birlikte, ikinci sette de üstünlük sağladı. Aras Kargo'nun direnç gösteremediği ikinci seti de 25-22 kazanarak, durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank, güçlü oyunuyla galibiyetine devam etti ve setlerdeki üstünlüğünü korudu.