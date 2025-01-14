"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Denizbank Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş’in ve Mehmet Aydoğdu'nun, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 24 kişiyi dolandırdığı iddialarıyla ilgili iddianame, mahkemeye gönderildi.

Eksiklikler giderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksiklikleri gidererek hazırladığı yeni iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor. 24 müşteki arasında ünlü isimler yer alıyor: Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan.

Mahkeme heyeti, iddianameyi incelemeye devam ediyor. Davada son durumu takip etmek isteyenlerin ilgisi sürüyor.