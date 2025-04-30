Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı’nda yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ediyor. Kulüp, Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kadroda ayrılıklar sürüyor

İzmir temsilcisi Aras Kargo, daha önce Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar ile vedalaşmıştı. Son açıklamayla birlikte ayrılan oyuncu sayısı altıya yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcularımıza bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin geri kalanında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon planlaması hız kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans sergileyen Aras Kargo’nun, yeni transferler ve teknik ekip düzenlemeleriyle 2025–2026 sezonu için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiği öğrenildi.