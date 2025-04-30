Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 20 firmanın evlenecek gençlere özel yüzde 5 ile 35 arasında indirim sunacağını açıkladı. Destekler e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren yeni bir destek kampanyasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan kampanya ile 20 firma, evlilik hazırlığında olan genç çiftlere yüzde 5'ten başlayıp yüzde 35'e kadar ulaşan indirimler sağlayacak. Kampanya kapsamında verilecek indirim kodları e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Kampanyaya 20 firma katıldı: Mobilyadan beyaz eşyaya

Bakan Göktaş, "Yeni yuvalara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek başlattıkları kampanyada mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve giyim gibi farklı sektörlerden firmaların yer aldığını açıkladı.

İndirimler, mevcut kampanyalara ek olarak uygulanacak. Çiftler ihtiyaç duydukları ürünleri, iş birliği yapılan markaların satış noktalarından ya da online alışveriş kanallarından temin edebilecek.

"Aile Yılı sadece bir kampanya değil, vizyon hareketi"

2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, "Bu yıl sadece bir takvim yılı değil, yeni bir vizyonun başlangıcı" ifadelerini kullandı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 98 bin çiftin başvuru yaptığını ve 55 bin 296 gence aile danışmanlığı verildiğini söyledi.

1,1 milyar TL destek verildi

Proje kapsamında şimdiye kadar 15 bin 304 gence toplam 1 milyar 147 milyon TL kredi desteği sağlandığını açıklayan Göktaş, nikah tarihleri yaklaşan çiftlere ödemelerin devam ettiğini ifade etti.

İndirim oranları ve markalar açıklandı

Yeni kampanyaya destek veren firmalar ve indirim oranları şöyle:

VESTEL: Seçili ürünlerde net %30

BELLONA / İSTİKBAL / MONDİHOME / DOĞTAŞ / LOVA / KELEBEK: Tüm indirimlere ek %10

ARÇELİK / BEKO: Ürün başına 5.000 TL indirim

HEPSİBURADA: 30.000 TL ve üzeri alışverişte %10

KÜTAHYA PORSELEN / TÜMBİR / ENGLISH HOME: Tüm indirimlere ek %20

KARACA: Tüm indirimlere ek %15

MODALİFE: Tüm indirimlere ek %5

FAKİR: Tüm indirimlere ek %35

ADORE: Tüm indirimlere ek %7

HATEMOĞLU / KİP: Tüm ürünlerde net %30 - %35

DAMAT - TWEEN: Tüm indirimlere ek %15

Bu indirimlerden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet platformu üzerinden alacakları indirim kodlarıyla kampanyaya katılan markalardan alışveriş yapabilecek.

Yerel destekler de geliyor

Bakan Göktaş, yalnızca özel sektörle değil, valilikler, belediyeler ve yerel işletmelerle de iş birliği içinde olduklarını belirtti. Yerel düzeyde farklı desteklerin sürdüğünü ifade eden Bakan, bu sayede gençlerin evlilik süreçlerinin daha kolay ve huzurlu geçmesini hedeflediklerini söyledi.

"Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Her çiftin hayat yolculuğuna umutla başlamasına destek olacağız." - Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı