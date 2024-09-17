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Milli takımlarda da boy gösteren Defne Kandemir, geçen sezon Vakıfbank B takımında 1'inci Lig'de mücadele ediyordu. Genç oyuncunun Aras Kargo ile Sultanlar Ligi’ndeki performansı merakla bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 2006 doğumlu smaçör Defne Kandemir ile anlaşma sağladı. Ailemize hoş geldin, Defne Kandemir. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar" ifadeleri yer aldı.

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Aras Kargo , Vakıfbank altyapısında yetişen 18 yaşındaki smaçör Defne Kandemir ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, dış transferde genç oyuncuyu kadrosuna katarak güçlendi.

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