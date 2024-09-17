1,5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile Milano'da evleniyor. Çiftin düğün hazırlıklarına dair ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Son olarak "Yargı" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Pınar Deniz, dizi projelerini sonlandırarak bu özel günün hazırlıklarına odaklandı. 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Deniz, ve Yıldırım, evliliklerini gözlerden uzak, sessiz bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Milano'da yapılacak düğün için hazırlıklar hızla devam ederken, Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, düğün hazırlıklarına ilişkin ilk fotoğrafı paylaşarak heyecanını dile getirdi. Fotoğrafın altında kalp emojisiyle birlikte “Hazırlıklar başladı” notunu düştü.

Hamilelik ve Mutluluk

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir reklam davetinde hamileliğini ve düğününü doğrulamıştı. Kameralar karşısında sessiz kalan Deniz, sadece "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet, evleniyoruz. Çok da mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Çiftin Milano'da geçireceği özel gün, şimdiden merakla bekleniyor ve sosyal medya üzerinden çiftin mutlu anlarına dair paylaşımlar büyük ilgi görüyor.