Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda VakıfBank’a karşı mücadele etti. Saat 18.00’de başlayan ve hakemler Eyüpcan Kayışoğlu ile Serhat Semiz tarafından yönetilen maçta, Aras Kargo hücumda etkisiz kalırken, savunma ve blokta da yeterli performansı sergileyemedi. Bu durum, maçın başından itibaren VakıfBank’ın üstünlük kurmasına yol açtı.

Vakıfbank hata yapmadı

İlk setin başından itibaren güçlü bir performans sergileyen VakıfBank, Aras Kargo'yu 10-25’lik skorla mağlup ederek, seti kazandı. İkinci sette ise Aras Kargo’nun direnç gösterememesi sonucu VakıfBank 25-22’lik skorla ikinci seti kazandı ve durumu 2-0’a getirdi.

VakifBank, maçın geri kalanında üstün oyununu sürdürdü. Son sette de Aras Kargo’ya karşı etkili performansını sürdüren VakıfBank, seti 21-25 kazandı ve 3-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.