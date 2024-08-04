MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sancar, “14 Mayıs 2023’te AK Parti’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri” başlıklı bir anket paylaştı.

MetroPOLL Araştırma, seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sorduğu ankette 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AK Parti’ye oy veren yüzde 35,32’lik seçmenin oransal ve puansal dağılımını paylaştı.

Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam bin 699 kişiyle yapılan araştırmaya göre, AK Parti'den kopan seçmenin diğer partiler arasından ilk tercihi CHP oldu.

Kararsızların oranı tüm partilerin oranından fazlayken AK Parti'nin ittifak ortağı MHP ikinci sırada yer aldı.

Sencar yaptığı açıklamada, “14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri. AKP seçmeninin yaklaşık 17 puanı partilerinden uzaklaşmış görünüyor. Bunun sadece 2.3 puanı CHP’ye, 11 puanı ise kararsızlara kaymış” dedi.