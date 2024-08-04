Meksa Portföy Araştırma Müdürü ve Hürriyet Ekonomi yazarı Zeynel Balcı, bu haftaki köşe yazısında, altının “güvenli liman” özelliğini ve mevcut ekonomik parametrelerin fiyat hareketleri üzerindeki etkilerini ele aldı.

Altının güvenli liman özelliği

Zeynel Balcı, Fed toplantısı sonrası açıklamaların ve Ortadoğu'daki gerginliklerin altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkardığını belirtti. "Altında mevcut parametrelerin çıkışı desteklediği görülüyor" diyen Balcı, gram altının 2.643 TL seviyesinin aşılması durumunda tırmanışın güçlenebileceğini ifade etti. Genel tablo, çıkış hareketlerinin gücünü koruduğunu gösteriyor.

Fed'in faiz politikasının etkisi

Fed toplantısı sonrası eylül, kasım ve aralık aylarında faiz indirimleri yapılacağına dair beklentiler kuvvetlendi. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri, beklenenin oldukça altında kalınca dolar zayıfladı ve ABD tahvil faizleri geriledi. Bu durum, altının ons fiyatındaki yükselişi hızlandırdı. 17 Temmuz'daki 2.483 dolar zirvesine yaklaşılırken, bu seviyede teknik bir direnç bulunuyor. Bu seviyenin aşılması, daha yüksek hedeflerin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

İç piyasada gram altın

İç piyasalarda gram altının 2.643 TL seviyesinin test edildiği görülüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda daha yüksek hedefler için güç kazanılabileceğini belirten Balcı, gram altın fiyatlarının dış piyasalardaki ons fiyatı ve iç piyasadaki dolar/TL kuru tarafından belirlendiğini ifade etti. Teknik veriler, çıkış hareketlerinin devam ettiğini gösteriyor.

Borsa İstanbul ve piyasalardaki genel durum

Borsa İstanbul’da dış borsalardaki düşüşlerin etkisiyle BIST100 Endeksi'nde kayıplar hızlandı. Perşembe günü bankalar öncülüğünde yapılan çıkış denemesi, cuma günü satış fırsatı olarak değerlendirildi. Piyasada para girişlerinin artırılması gerektiği belirtiliyor. Ancak yerli yatırımcı ilgisi düşükken, yabancı yatırımcılar yüksek faiz nedeniyle tahvil bonolarına yöneliyor. Türkiye’nin kredi notunun artırılmasına rağmen bu tavır değişmemiş durumda.

Banka bilançoları ve enflasyon

Bankaların 06/2024 dönem bilançolarında kâr zayıflığı gözlemleniyor. Bazı büyük bankaların bilançolarında kâr rakamlarının geçen yılın seviyelerinden düşük olduğu belirtiliyor. Ancak banka hisselerinde görülen sert tepki yükselişinin, ilerleyen dönemlerde toparlanma beklentisinden kaynaklandığı ifade ediliyor. İç piyasalar yarın açıklanacak temmuz enflasyon verilerine odaklanmış durumda. İstanbul’da perakende fiyatlar temmuzda aylık yüzde 4.21 yükseldi ve yıllık artış yüzde 72.80 oldu. Enflasyonun yüksek gelmesi, maliyet enflasyonunu artırabilir.

Dış piyasalarda risk iştahı

ABD, Avrupa ve Asya borsalarında düşüşler gözlemlendi. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesi, kısa vadeli olumlu etkiler yaratmış ancak bu etki uzun sürmemiştir. Teknoloji hisselerindeki düşüşler, ABD ve Asya borsalarında sert satışlara yol açtı. Japonya’da borsa yüzde 5.8 oranında düştü. ABD tahvil faizleri yüzde 4’ün altına gerilerken, Brent petrol fiyatları da 80 doların altına indi.

Borsa destek arayışında

Borsa İstanbul’da destek arayışının devam ettiği görülüyor. İlk destek noktası 10.400 seviyesinde bulunurken, daha önemli destekler 10.250 ve 10.100-10.000 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 11.000 seviyesinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.