Ülke gündeminde “erken seçim” tartışmaları sürerken ASAL Araştırma, “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusunu yöneltti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon yöntemiyle (CATI) anket gerçekleştirdi.

Yurttaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusu soruldu.

Mansur Yavaş ilk sırada

Araştırmaya katılanların yüzde 23,5’i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, yüzde 20,8’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, yüzde 10,1’i CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i destekledi.

Araştırmaya göre “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 29,6 olarak saptandı.

“Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” anketinin detayları şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 23,5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20,8

Özgür Özel: Yüzde 10,1

Fatih Erbakan: Yüzde 2,4

Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 2,0

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2,0

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,6

Muharrem İnce: Yüzde 1,0

Meral Akşener: Yüzde 1,0

Erkan Baş: Yüzde 0,6

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 0,5

Ali Babacan: Yüzde 0,3

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,1

Diğer: Yüzde 2,3

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 29,6