Geçen 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Türkiye genelinde uzun yıllar sonra birinci parti olarak çıktı, AK Parti ise iktidara geldiği günden beri ilk kez ikinci parti konumuna düştü. CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısı yaparken, kamuoyu araştırmaları CHP’yi birinci parti olarak gösteriyor.

Son zamanlarda yapılan kamuoyu araştırmalarına bir yenisi daha eklendi. Son anketi ORC Araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 26 ilde 1-5 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 780 kişiye “Size göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorusu yöneltildi.

“Genel Seçmen” ilk sırada yüzde 28 ile Mansur Yavaş’ın, ikinci sırada yüzde 27,0 ile Ekrem İmamoğlu'nun ismini verirken, CHP’li seçmen ise ilk sıraya yüzde 29,4 ile Özgür Özel’i koydu. Cumhur İttifakı seçmenin ilk tercihi ise 23,2 ile Mansur Yavaş’tan yana oldu.

“Genel Seçmen” sonuçları:

Mansur Yavaş: Yüzde 28,4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27,0

Özgür Özel: Yüzde 25,1

CHP'li seçmenleri indirgenen anketin sonuçları:

Özgür Özel: Yüzde 29,4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 28,5

Mansur Yavaş: Yüzde 21,5

Cumhur İttifakı seçmenin tercihleri ise şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 23,2

Özgür Özel: Yüzde 21,3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18,0