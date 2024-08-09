Her yıl düzenlenen ve farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı gastronomi festivalinde, Kosova-Türkiye Günü etkinlikleri Kosova Yunus Emre Enstitüsü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü de destek verdi.

Türkiye’den ilk kez katılım sağlanan halka açık festivalde, GAÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, Doç. Dr. Hatice Pekmez, Doç. Dr. Oya Özkanlı, Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Uçuk ve Mehmet Özsimitçi tarafından panel gerçekleştirildi.



Kosova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kültürel diplomasinin önemli unsurlarından olan gastronomi alanında düzenlenen bu festivale katılmanın ülkemiz kültürünün tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

‘Her Lokma Bir Hikaye, Her Tarif Bir Köprü’ sloganıyla katıldıkları festivalde lezzetler üzerinden kültürel köprüler kurmaya çalıştıklarını söyleyen Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay ise Türkiye’yi temsil etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.



Festival, Priştine Gerçek Derneği gençlerinin folklor gösterisi ve Tolga Kazaz konseriyle devam etti.

Kosova-Türkiye Günü, 3 bine yakın katılımla festivalin en kalabalık ve ilgi çekici günü olarak tanımlandı.