Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 62,5’i Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başına gelen yeni yönetimin pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor. 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 75,7’sinde yeni yönetimin değişim getirmeyeceği görüşü hakimken bu oran 18-34 yaş aralığındakilerde yüzde 49,5’e düşüyor. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kadınların yüzde 67,2’si, erkeklerin yüzde 57,7’si ise yeni yönetimle birlikte bir değim yaşanmayacağını düşünüyor.

18 Temmuz’da Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu gerçekleşmiş ve Mehmet Büyükekşi'nin yerine İbrahim Kocaosmanoğlu yeni TFF Başkanı olarak seçilmişti. Araştırma Şirketi Areda Survey, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde yaşanan bu değişimi halka sordu. Araştırma sonuçlarına göre, halkın yüzde 62,5’i yeni yönetimin önemli bir değişiklik yaratmayacağı görüşündeyken, yüzde 37,5’i ise yeni yönetimin daha başarılı olacağını düşünüyor.

Yeni yönetime en çok gençler güveniyor

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 24,3’ü yeni yönetimin başarılı olacağına inanırken, yüzde 75,7’si değişiklik olmayacağı görüşünde. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 34,7’si yeni yönetimden umutlu, yüzde 65,3’ü değişiklik beklemiyor. 18-34 yaş grubunda ise diğerlerinden farklı olarak yüzde 49,5’i yeni yönetimin değişiklik getirmeyeceğini, yüzde 50,5’i ise başarılı olacağını düşünüyor.

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkekler kadınlara göre yeni yönetimden daha umutlu. Kadınların yüzde 32,8’i, erkeklerin yüzde 42,3’ü yeni başkanla birlikte başarı artışı bekliyor. Kadınların yüzde 67,2’si, erkeklerin yüzde 57,7’si ise yeni yönetimle birlikte bir değişim yaşanmayacağını düşünüyor.

Türkiye genelinde 3 bin 307kişinin katıldığı; 29-31 Temmuz tarihlerinde yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.