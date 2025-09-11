Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu hizmet alanına giren parseller için imar hakkı aktarımını yürürlüğe koydu. Düzenleme, vatandaşların kullanım hakkı olmayan imar haklarını başka alanlara taşımalarına olanak sağlıyor.

Düzenlemenin kapsamı

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, parseli kamu hizmet alanına giren ve yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların imar hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.

Kanun değişikliğinin devamı

5 Aralık 2024’te TBMM’de kabul edilen Köy Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifiyle İmar Hakkı Kanunu’na “imar hakkı aktarımı” tanımı eklenmişti. Yeni düzenleme ile hakların uygulanmasına dair detaylar netleşti.

Vatandaş ve kamu kurumları kazanacak

Vatandaşlar imar hakkına kavuşacak,

Kamu kurumları yeni hizmet alanlarına sahip olacak,

Mülkiyet hakkına el konulmayacak.

İşlemler, taşınmaz sahiplerinin muvafakatiyle yürütülecek ve Kamulaştırma Kanunu ile SPK lisanslı bağımsız değerleme raporları esas alınacak.

Hukuki anlaşmazlıklar çözülecek

Düzenleme, uzun yıllardır süren hukuki anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak. Kamu yararı gözetilerek parseller üzerinde yapılaşma hakkı olmayan vatandaşlar mağdur edilmeyecek. İşlemler, yerel yönetimler ve bakanlıklar tarafından yürütülecek.

Parselasyon planları e-Devlet’te

Onaylanan parselasyon planları PARSİD sistemine girilecek. Vatandaşlar taşınmazlarıyla ilgili tüm bilgileri e-Devlet üzerinden takip edebilecek ve itirazlarını yine e-Devlet aracılığıyla yapabilecek.

Bakan Kurum’dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız da hizmet alanlarını hayata geçirebilecek” dedi.