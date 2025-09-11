CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasının reddedilmesi, parti içindeki yönetim tartışmalarında kritik bir dönüm noktası oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu durumda ortaya çıkan sonuç açıktır; il binamız ve il başkanlığı yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Parti Üyeleri ve Milletvekilleri Binaya Girebildi

Kayyum kararının uygulanmasının ardından uzun süre polis ablukasında kalan il başkanlığı binasına, kararın ardından parti üyeleri ve milletvekilleri girebildi. Önceki günlerde binaya girişler polis müdahalesi nedeniyle engellenmiş, çok sayıda partili ve vekil bina önünde beklemek zorunda kalmıştı.

Kayyum Heyeti Binadan Ayrıldı

Kararın açıklanmasıyla eş zamanlı olarak Gürsel Tekin’in kayyum heyetinde görevli iki ismin il başkanlığı binasından ayrıldığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum dönemi resmen sona ermiş oldu.

Mahkeme kararının ardından, parti yönetimi ve üyeleri, il binasında normal çalışma düzenine geri dönerek, kongre sonrası oluşan belirsizliğin sona ermesini sağladı.