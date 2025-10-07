Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arazide çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu 77 yaşındaki Bayram Keskin hayatını kaybetti.

Muğla Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, 77 yaşındaki Bayram Keskin yaşamını yitirdi.

Eşen Mahallesi’ndeki arazisinde çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Keskin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Keskin’in cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Traktörün devrilme nedeni ve olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.