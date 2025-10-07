UEFA, Avrupa futbolunda bir ilke imza atarak Villarreal–Barcelona maçını Miami’de, Como–Milan karşılaşmasını ise Avustralya’da oynanmasına onay verdi. Böylece Avrupa ligleri tarihinde ilk kez kıta dışında sahne alacak.

UEFA’dan tarihi karar: Avrupa ligleri kıta dışında

UEFA, Avrupa futbolunda bir ilke imza atarak iki ulusal lig maçının kıta dışında oynanmasına onay verdi. Bu karar, futbolun küresel boyutta izlenebilirliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ve Barcelona, ligin 17. haftasında Miami’de karşı karşıya gelecek. Villarreal’in ev sahibi olduğu bu maç, La Liga tarihinde bir ilke imza atacak ve Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak.

Serie A’da bir ilk: Como–Milan maçı Avustralya’da

İtalya Serie A’da da benzer bir gelişme yaşanıyor. Como ile Milan arasındaki 16. hafta mücadelesi, Avustralya’da düzenlenecek. İtalya Futbol Federasyonu ve her iki kulübün talebi, UEFA tarafından onaylandı.

Bu karar, Avrupa futbolu tarihinde ilk kez resmi lig karşılaşmalarının kıta dışına taşınması anlamına geliyor. Hem sportif hem de ticari açıdan büyük yankı uyandırması beklenen maçlar, futbolun global ölçekte yayılmasına katkı sağlayacak.