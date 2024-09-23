Netflix, 2021'de yayınlandığında büyük beğeni toplayan Arcane dizisinin 2. ve final sezonunun yayın tarihini açıkladı. Arcane 2. Sezon, ilk sezonda olduğu gibi üç kısım halinde izleyiciyle buluşacak. Birinci kısım 9 Kasım'da, ikinci kısım 16 Kasım'da, üçüncü ve son kısım ise 23 Kasım'da Netflix’te yayınlanacak. Netflix, bölümlerle ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtirken, her kısımda kaç bölüm olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. İlk sezonda her bir kısımda üç bölüm yer almıştı.

✨ flash warning ✨

A new fighter has entered the ring.

Experience Vi's journey in the final chapter of Arcane when ACT 1 drops on November 9th, Act 2 drops on November 16th and Act 3 drops on November 23rd only on Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/A6EN448Tli — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024

Arcane, Riot Games’in popüler oyunu League of Legends evrenine dayanan bir animasyon dizisi olarak kısa sürede büyük ilgi gördü. Dizinin yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, 2. sezonun Arcane’in hikayesini tamamlayacağını, ancak League of Legends evreninden daha fazla proje gelebileceğini belirtti. Linke, “Arcane, büyük bir hikaye anlatımı yolculuğunun başlangıcıydı. Fortiche ile işbirliğimiz devam edecek ve Runeterra'da anlatmak istediğimiz pek çok hikaye var” ifadelerini kullandı.

Arcane hayranları, bu sezonun ardından Runeterra evreninde daha fazla içerik görebilir.