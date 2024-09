Netflix, 2021'de yayınlandığında büyük beğeni toplayan Arcane dizisinin 2. ve final sezonunun yayın tarihini açıkladı. Arcane 2. Sezon, ilk sezonda olduğu gibi üç kısım halinde izleyiciyle buluşacak. Birinci kısım 9 Kasım'da, ikinci kısım 16 Kasım'da, üçüncü ve son kısım ise 23 Kasım'da Netflix’te yayınlanacak. Netflix, bölümlerle ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtirken, her kısımda kaç bölüm olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. İlk sezonda her bir kısımda üç bölüm yer almıştı.

