Monash Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Çevre Fakültesi'nden bir grup araştırmacı, Dünya'nın geçmişinde Satürn gibi halkalara sahip olabileceğini öne süren şaşırtıcı bulgulara ulaştı. Bilim insanları, yaklaşık 485 milyon yıl önceki Ordovisyen dönemi sırasında, ekvatora yakın bir bölgeye yoğunlaşmış 21 asteroid çarpışmasının izlerini inceledi. Bu çarpışmaların olağanüstü bir düzen içinde, gezegenin ekvatoruna yakın bir bölgeye gerçekleşmiş olması dikkat çekti. Araştırmacılar, bu durumun tesadüf olamayacağını ve Dünya'nın çevresinde bir zamanlar halka sistemi bulunmuş olabileceğini belirtiyor.

Göktaşlarıyla yok olmuş olabilir

Ekibin hipotezine göre, büyük bir asteroidin Dünya'ya yakın geçişi sırasında gelgit kuvvetleriyle parçalanarak enkazının ekvator çevresinde bir halka oluşturmuş olabileceği düşünülüyor. Milyonlarca yıl boyunca bu halka, yavaş yavaş gezegenimize düşen göktaşları şeklinde yok olmuş olabilir. Bilim insanları, bu teorinin meteor çarpmalarındaki artışı ve Ordovisyen dönemi boyunca biriken göktaşı kalıntısı içeren tortul kayaçları da açıklayabileceğini düşünüyor.

Araştırma aynı zamanda, bu halkanın Dünya'nın iklimi üzerindeki etkilerine de ışık tutuyor. Hirnantian Icehouse olarak bilinen, Ordovisyen’in sonlarında meydana gelen ve gezegenin tarihindeki en soğuk dönemlerden biri olan bu olayın, Dünya'nın etrafındaki halkaların gezegenimize dev bir gölge düşürmesiyle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Bu bulgular, Dünya’nın evrimi ve tarihine dair bakış açımızı yeniden şekillendirebilir. Araştırmacılar, gezegenimizin başka dönemlerinde de halka sistemlerinin var olabileceğini ve bu halkaların iklimi ve yaşamı nasıl etkilediğini anlamanın önemli olduğunu belirtiyor. Dünya bir zamanlar halkalara sahip miydi? Bu soru, gelecekte yapılacak daha fazla araştırmayla yanıt bulabilir.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.