Real Madrid, La Liga 34. haftada Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Arda Güler bir gol bir asistle galibiyete damga vurdu.

Arda Güler şov yaptı, Real Madrid kazandı

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu.

Santiago Bernabeu'da gollü gece

Real Madrid, karşılaşmanın 33. dakikasında Arda Güler'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Arda, La Liga'daki üçüncü golünü atmış oldu. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Kylian Mbappé ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Madrid, 48. dakikada Arda'nın asistinde bir kez daha Mbappé ile gol buldu ve skoru 3-0 yaptı.

Ancak Celta Vigo, mücadeleyi bırakmadı. Konuk ekip, 69. dakikada Javier Rodriguez, 76. dakikada ise Williot Swedberg ile iki gol bularak farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

Arda Güler'den sezonun 5. golü

20 yaşındaki Arda Güler, 83. dakikada Brahim Diaz ile yer değiştirerek oyundan çıktı. Genç oyuncu, ligde üst üste ikinci maçında gol atarken, toplamda 3. La Liga golüne ulaştı. İspanya Kral Kupası'nda da 2 golü bulunan Arda, böylece bu sezon resmi maçlardaki toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 75'e yükselterek zirve yarışında Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puanda ve 7. sırada kaldı.