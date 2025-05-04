HABER EKSPRES- Karşıyaka Voleybol, smaçör Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek başarılar diledi.

Karşıyaka Voleybol'da Dilara Gedikoğlu'na veda

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak smaçör pozisyonunda görev yapan Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp veda mesajı yayımladı

Yeşil-kırmızılı kulüp, ayrılığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak."

Veda serisi büyüyor

Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Kübalı oyuncular Kenia Carcaces ve Liset Herrera Blanco ile birlikte İlarya Zararsız'a da veda etmişti. Bu ayrılıkların, 2024-2025 sezonu kadro yapılanmasının bir parçası olduğu öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıkları başladı

Karşıyaka yönetiminin, transfer çalışmalarına hız verdiği ve yerli-yabancı takviyelerle takımı güçlendirmeyi planladığı bildirildi. Takımda iç transfer görüşmelerinin de sürdüğü öğrenildi.