EURO 2024'te Türkiye A Milli Takım formasıyla 1 gol ve 2 asistle oynayan Arda Güler, turnuvanın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı. Bu performans, onun piyasa değerini ciddi şekilde artırdı. Turnuva öncesinde Transfermarkt'e göre 30 milyon Euro olan piyasa değeri, turnuva sonrasında 45 milyon Euro'ya yükseldi.

Real Madrid'deki yükselişi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sezon öncesi ABD'de Barcelona ile oynanan El Clasico maçında sahada harikalar yaratan Arda, 1 asistle oynadı ve bir golü sayılmadı. Chelsea ile yapılan hazırlık maçında ise kadroda yer almasına rağmen süre almadı.

Kırmızı Şeytanlar'ın ilgisi var iddiası

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester United, Arda Güler için devasa bir transfer teklifi hazırlığında. Habere göre, Manchester United, 2025 yaz transfer döneminde Arda için 100 milyon Euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Bu astronomik teklif, genç yıldızın Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından istenen bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Real Madrid bırakmak istemiyor

Real Madrid, Arda Güler'i uzun yıllar kadrosunda tutmak istiyor. Gelen teklifleri önemsemeyen İspanyol devi, genç oyuncuyu gelecekteki projelerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Arda'nın gelişimini yakından takip eden Real Madrid, onun kulüpteki rolünün önemine vurgu yaparak, bu transfer dedikodularına rağmen oyuncuyu elinde tutmakta kararlı görünüyor.