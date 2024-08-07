Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 8 Ağustos 2024 tarihinde Balıkesir genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri gerçekleştirileceğini duyurdu. Kesintiler, trafo bakımları ve diğer teknik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla planlandı ve şehrin çeşitli bölgelerini etkileyecek.

Kesintilerden etkilenecek bölgeler

Balıkesir’in merkezi bölgelerinde yer alan mahalleler, planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek. Bu kesintiler, belirli saatlerde gerçekleştirilecek ve günlük yaşamı kısa süreliğine de olsa aksatabilir. Vatandaşların kesinti saatlerine göre hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Kesinti saatleri ve süreleri

Kesintiler hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin resmi web sitesi ziyaret edilebilir. Site üzerinden kesinti saatleri, etkilenecek bölgeler ve olası değişiklikler hakkında detaylı bilgi almak mümkündür.