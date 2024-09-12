İspanyol devi Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, EA FC 24'teki şut puanını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadı. 19 yaşındaki milli futbolcumuz, takım arkadaşları Lucas Vazquez ve Endrick ile katıldığı eğlenceli bir etkinlikte, EA FC'deki oyuncu kartlarındaki puanları tahmin etmeye çalıştı.

Etkinlik sırasında Arda'ya, şut yeteneğinin kaç puan olması gerektiği sorulduğunda, kendinden emin bir şekilde "Şut özelliğim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol." yanıtını verdi. Ancak kartında şut özelliğinin 73 puan olduğunu öğrenen Arda, bu duruma şaşırdı ve hayal kırıklığı yaşadı.

"Seni oynarken izlememişler"

Takım arkadaşı Lucas Vazquez ise Arda’ya destek çıkarak, "Seni oynarken izlememişler." diyerek genç oyuncuyu teselli etti. Arda Güler, henüz oyun içi performansıyla FIFA'daki bu puanlamayı değiştirebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

İşte o görüntüler:

Arda Güler: “85 (shooting), 6 shots 6 goals.”



Rating: 73



Lucas Vázquez: “He hasn’t see you play”🤣 pic.twitter.com/HWej6dmEut — ZionRMCF (@RmcfZion) September 11, 2024