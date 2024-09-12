Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde büyük bir hamle yaparak dünyaca ünlü Senegalli yıldız Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda yoğun mesai harcıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan Mane'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sabah'ın haberine göre transferde eski futbolcusu Demba Ba'yı da devreye sokmayı planlıyor. Mane’nin vatandaşı olan ve Beşiktaş’ta büyük başarılar elde eden Demba Ba’nın, Mane’nin Türkiye’ye gelmesi konusunda olumlu referans vereceği düşünülüyor.

Sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor

Sadio Mane’nin Al Nassr ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız futbolcu, Al Nassr’da geçtiğimiz sezon 46 maçta 19 gol ve 11 asist yaparak dikkat çekti. Mane, bu sezon da 4 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Daniel Amartey ve Jean Onana ile yollarını ayırması durumunda, Senegalli yıldız için tüm şartları zorlamaya hazır. Transferin nasıl sonuçlanacağı ise transfer dönemi sona ermeden netlik kazanacak.