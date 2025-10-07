Real Madrid ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Arda Güler, İspanya’daki sakin yaşamından bir kesit paylaştı. Genç futbolcu, İspanya sokaklarında bisiklet sürerken Selda Bağcan dinlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Selda Bağcan eşliğinde keyifli anlar

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Arda Güler, boş vakitlerinde sık sık doğa yürüyüşü, müzik ve bisiklet aktiviteleriyle dikkat çekiyor.

Son paylaşımında ise Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan’ın bir şarkısını dinlerken İspanya sokaklarında bisiklet sürdüğü görüldü.



Sosyal medyada gündem oldu

Genç yıldızın videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Kullanıcılar Arda Güler’in paylaşımına,

“Hem yetenekli hem kültürlü çocuk”,

“Selda Bağcan dinleyen nesil geri dönüyor”,

“Bu çocukta bir asalettir gidiyor”

gibi yorumlar yaptı.

Real Madrid’de performansını yükseltiyor

Arda Güler, sakatlık sürecini atlattıktan sonra Real Madrid formasıyla daha fazla süre almaya başladı.

İspanyol basını da genç futbolcunun son dönemdeki gelişimini yakından takip ediyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin de Arda Güler’in oyun disiplininden memnun olduğu ve sürelerini artırmayı planladığı belirtiliyor.