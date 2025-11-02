Altın fiyatları düşüş eğilimine girmiş olsa da, yılın ilk 10 ayında yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

2 Kasım 2025 Pazar günü saat 13.13 itibarıyla gram altın 5.396 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ekol TV’de katıldığı canlı yayında altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin “manipülasyon” olduğunu belirterek, “Eline para geçen fiyata değil miktara baksın” uyarısında bulundu.

“Manipülasyon fiyatlaması var”

Memiş, son haftalardaki düşüşü “balonun patlaması” olarak değerlendirdi:

“Altın yatırımcılarının bu son bir aylık süreci içinde bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu defalarca söyledim.

2023’te de benzer bir tablo görmüştük. Uyarılarımı dikkate alanlar kazandı, almayanlar zarar etti.”

“Balon patladı” açıklaması

Uzman isim, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatı yapay olarak şişirdiğini ifade etti:

“Bu köpük fiyatlamalar sürdürülebilir değildi. Küçük başlıklarla desteklenen bir balon vardı, sonunda patladı.”

Gram altında geri çekilme ama yön hâlâ yukarı

Memiş, son dönemde ons altında 474 dolarlık, gram altında ise 1.000 TL’lik bir geri çekilme yaşandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine rağmen altın fiyatlarının teknik olarak 3.800 dolara kadar gerileyebileceğini belirten Memiş,

“Yine de orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor” dedi.

“Önümüzdeki 6 ay kritik”

Memiş, yatırımcıları kısa vadeli hareketlere karşı uyardı:

“Önümüzdeki 6 ay içinde yeni bir manipülasyon görebilirsiniz. Ama bu kez yükseliş yönlü değil, düşüş yönlü olabilir. Dikkat edin.”

“Eline para geçen fiyata değil miktara baksın”

“Yatırımcılar fiyatla değil, miktarla ilgilenmeli. Elinize geçen parayı altın ya da gümüş olarak biriktirin.

Bu sert dalgalanmalar sizi ilgilendirmiyor. Piyasa artık yükselirken satana, düşerken alana izin vermeyecek. Hamle yapan zarar eder.”

Altın her zaman kazandırdı

Memiş, geçmiş yıllardaki gram altın fiyatlarını hatırlatarak, uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çekti:

“2023’te 2.000 TL, 2024’te 3.000 TL, 2025’te 5.000 TL seviyesini gördük.

Her alan kazandı. 2026 için de 8.000 TL seviyesini güçlü direnç olarak görüyorum.

Hatta 5 haneli fiyatlar bile gündeme gelebilir.”

“Artık altını konuşmak için geç”

“Altın 6.000 TL olduğunda herkes konuşmaya başladı. 2.000’den, 3.000’den toplayanlar zaten kazandı.

Zirvede herkes konuşur ama önemli olan öngörülü olmaktır.”

Dolar mı, altın mı, Bitcoin mi?

İslam Memiş, 2025 yılı için üç yatırım aracını kıyasladı: