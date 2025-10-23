Juventus karşısında sahanın yıldızı olan milli futbolcu, UEFA tarafından “Maçın Oyuncusu” seçildi. Ancak Arda’nın bu ödülü aldığını öğrendiği anlarda verdiği şaşkın ve sempatik tepkiler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Santiago Bernabéu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, Jude Bellingham’ın golüyle Juventus’u 1-0 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, maç boyunca gösterdiği üstün oyunla hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı.

74 dakika sahada kalan genç yıldız, istatistikleriyle adeta futbol resitali sundu.

Arda, 7 kilit pas, %97 pas isabeti, 6/6 uzun top isabeti, %100 dripling başarısı ve 10 sahipsiz top kazanımı ile karşılaşmaya damgasını vurdu.

Bu müthiş performans, onu UEFA’nın gözünde maçın en değerli oyuncusu (MVP) yaptı.

Maç sonu ödülün kendisine verileceğini öğrenen Arda Güler, önce ne diyeceğini bilemedi; yüz ifadesi bir anda şaşkınlıktan sevince dönüştü.

Bu samimi an, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmî sosyal medya hesabı tarafından “Arda Güler’in şaşkın ama hak edilmiş anı!” notuyla paylaşıldı.

Video kısa sürede viral oldu, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Henüz 19 yaşında olan Arda Güler, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde maçın oyuncusu seçilen en genç Türk futbolculardan biri unvanını elde etti.

Real Madrid taraftarları genç yıldızın adını tezahüratlarla anarken, Türk futbolseverler de sosyal medyada “Gururumuz Arda Güler” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin de maç sonrası genç oyuncusuna özel övgülerde bulunduğu öğrenildi.

İtalyan teknik adamın, “Arda, sadece yeteneğiyle değil, oyuna kattığı olgunlukla da fark yaratıyor. Bu daha başlangıç.” dediği kulüp kaynaklarınca aktarıldı.