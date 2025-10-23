İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak hükmü kesinleştirdi. Böylece 2020 yılında başlayan dava, yaklaşık beş yıl sonra karara bağlanmış oldu.

İstinaf mahkemesi, tarafların yaptığı itirazları reddederek İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını yerinde buldu.

Mahkeme, Güven’in aldığı hapis cezasının 45 günlük kısmının denetimli serbestlik dışında kaldığına hükmetti. Buna göre oyuncu, bu süreyi açık cezaevinde tamamlayacak.

Kararın gerekçesinin tebliğinin ardından Ozan Güven’in cezaevine teslim olması bekleniyor.

Ozan Güven hakkında, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 2020 yılının Haziran ayında darp ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda oyuncuyu “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış; ancak “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraatine karar vermişti.

Mahkeme, cezaya ilişkin erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını da uygulamamıştı.

Aynı dava kapsamında yargılanan Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçlamasından beraat etmişti.

Her iki tarafın da karara itiraz etmesi üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı.

İstinaf mahkemesinin onama kararıyla birlikte, Ozan Güven hakkında verilen hüküm kesinleşti.

Güven, denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 günlük bölümü açık cezaevinde geçirerek cezasını infaz edecek.

Yaklaşık beş yıl süren yargı süreci sonunda verilen bu karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncunun cezasını tamamlamasının ardından yeniden sahne veya ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.