18 yaşındaki milli satranççı Gülenay Aydın, genç yaşta "Kadın Uluslararası Usta" (WIM) ünvanı elde etti ve satranç dünyasında büyük bir çıkış yaptı. Satrançtaki hırsı ve başarıları nedeniyle yakınları tarafından, Netflix'in ünlü dizisi The Queen's Gambit’in başrol karakteri, satranç dahisi Beth Harmon’a benzetiliyor. Gülenay, satranç kariyerinin her adımında büyük bir azimle ilerleyerek, kadın büyükusta (WGM) normlarını toplamak ve dünyada ilk 10’a girmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

4 yaşında başladı, 200’ü aşkın madalya kazandı

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda satranç oynamaya başlayan Gülenay, oyunla tanıştıktan sonra kısa sürede temel kuralları öğrendi. Ailesi, kızlarının satranç bildiğini iki yıl sonra fark etti. İlk kez anaokulundaki öğretmeni sayesinde satranç yeteneği keşfedilen Gülenay, profesyonel destek alarak satranç kariyerine yön verdi. 7 yaşında yarışmalara katılmaya başlayan genç sporcu, bugüne kadar 200’ün üzerinde madalya kazandı ve kadın uluslararası usta unvanını aldı.

Fransa'da büyük başarı

Bu yıl Fransa’daki 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası’nda gösterdiği olağanüstü performansla, kadın büyükusta unvanının ilk normunu elde etti. Bu genç yaşta kazandığı başarılar, Gülenay’ı uluslararası arenada dikkat çeken bir oyuncu yaparken, hedeflerini daha da yukarıya taşımasına vesile oldu.

"Satranç oynamak beni mutlu ediyor"

Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan Gülenay, satrancı ilk kez bilgisayarda oynarken keşfettiğini ve zamanla bu spora olan tutkusunun arttığını söyledi. Her maçta yeni bir stratejiyle karşılaştığını belirten Aydın, "Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Sürekli oyundaki yeni konumları analiz ediyorum ve bazen ilginç pozisyonlar görüyorum. Hiç karşılaşmadığım pozisyonlar oluşuyor ve bunları düşünmek eğlenceli," şeklinde konuştu.

Kadınlarda ilk 10’a girmeyi hedefliyor

Kadınlarda dünyada ilk 10’a girmeyi en büyük hedefi olarak belirleyen Gülenay Aydın, satrançta yaşın önemli bir engel oluşturmadığını vurguladı: "Satranç fiziksel bir spor değil, nasıl düşündüğünüzle ilgili. Uluslararası kadın usta unvanını kazanmak benim için büyük bir gurur. Şu an en büyük hedefim kadın büyükusta normlarını toplayarak, bu ünvanı almak ve kadınlarda ilk 10’a girmek," dedi.

Annesi: "Beth Harmon’a benzetiyorlar"

Gülenay’ın annesi Tolunay Ertan, kızının satrançtaki başarısına duyduğu gururu dile getirdi. Kızının 9 yaşında milli takıma girdiğini hatırlatan Ertan, "Gülenay’ın, satrançtaki çabası ve başarıları, Beth Harmon’a benzetiliyor. O da çaba sarf ederek başarısını elde etti, Gülenay da aynı şekilde çalışarak hedeflerine ulaşmak istiyor," dedi. Annesi ayrıca, Gülenay’ın antrenmanlar ve turnuvalara katılım için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ve sponsorluk desteği beklediklerini sözlerine ekledi.