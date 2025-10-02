Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’in piyasa değeri 45 milyon Euro’dan 60 milyon Euro’ya yükseldi. Güncelleme, Güler’i Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu yaptı.
Arda Güler piyasa değeri güncellemesi
Genç yetenek Arda Güler’in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri son güncellemede 15 milyon Euro artarak 60 milyon Euro’ya yükseldi. Başarılı performansı sayesinde Güler, kısa sürede Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu unvanını elde etti.
En değerli Türk futbolcular listesi
Arda Güler – 60 Milyon € – Real Madrid – On Numara
Kenan Yıldız – 50 Milyon € – Juventus – Sol Kanat
Hakan Çalhanoğlu – 30 Milyon € – Inter Milan – Ön Libero
Orkun Kökçü – 28 Milyon € – Beşiktaş JK – Merkez Orta Saha
Barış Alper Yılmaz – 25 Milyon € – Galatasaray SK – Sol Kanat
Ferdi Kadıoğlu – 25 Milyon € – Brighton & Hove Albion – Sol Bek
Kerem Aktürkoğlu – 23 Milyon € – Fenerbahçe SK – Sol Kanat
Can Uzun – 18 Milyon € – Eintracht Frankfurt – On Numara
Uğurcan Çakır – 15 Milyon € – Galatasaray SK – Kaleci
Yunus Akgün – 15 Milyon € – Galatasaray SK – Sağ Kanat
Dünya futbolunda piyasa değeri yüksek isimler
Arda Güler, dünya çapında Lamine Yamal (200 Milyon €), Jude Bellingham (180 Milyon €), Erling Haaland (180 Milyon €) gibi isimlerin ardından Türk futbolunu temsil ediyor.