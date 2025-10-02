Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’in piyasa değeri 45 milyon Euro’dan 60 milyon Euro’ya yükseldi. Güncelleme, Güler’i Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu yaptı.

Arda Güler piyasa değeri güncellemesi

Genç yetenek Arda Güler’in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri son güncellemede 15 milyon Euro artarak 60 milyon Euro’ya yükseldi. Başarılı performansı sayesinde Güler, kısa sürede Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu unvanını elde etti.

En değerli Türk futbolcular listesi

Arda Güler – 60 Milyon € – Real Madrid – On Numara

Kenan Yıldız – 50 Milyon € – Juventus – Sol Kanat

Hakan Çalhanoğlu – 30 Milyon € – Inter Milan – Ön Libero

Orkun Kökçü – 28 Milyon € – Beşiktaş JK – Merkez Orta Saha

Barış Alper Yılmaz – 25 Milyon € – Galatasaray SK – Sol Kanat

Ferdi Kadıoğlu – 25 Milyon € – Brighton & Hove Albion – Sol Bek

Kerem Aktürkoğlu – 23 Milyon € – Fenerbahçe SK – Sol Kanat

Can Uzun – 18 Milyon € – Eintracht Frankfurt – On Numara

Uğurcan Çakır – 15 Milyon € – Galatasaray SK – Kaleci

Yunus Akgün – 15 Milyon € – Galatasaray SK – Sağ Kanat

Dünya futbolunda piyasa değeri yüksek isimler

Arda Güler, dünya çapında Lamine Yamal (200 Milyon €), Jude Bellingham (180 Milyon €), Erling Haaland (180 Milyon €) gibi isimlerin ardından Türk futbolunu temsil ediyor.