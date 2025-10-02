CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tutuklu milletvekili Can Atalay’ın ailesinin Meclis’e gönderdiği mektuba yanıt verdi. Kılıç, “Meclis’in kapısı, seçilmiş bir milletvekiline kapalı tutulamaz. Biz, Can Atalay’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Atalay'ın annesi mektup gönderdi

Can Atalay’ın anne ve babası, 1 Ekim’de Meclis açılışı sırasında milletvekillerine bir mektup göndermişti. Kılıç, mektubun yalnızca bir aile feryadı olmadığını, aynı zamanda Meclis başkanının göstermesi gereken hassasiyetleri de içerdiğini belirtti.

Hukuk ihlali vurgusu

Kılıç, “Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Anayasa Mahkemesi’nin üç kez ‘görevine başlatın’ demesine rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bu sadece bir hukuk ihlali değil; Meclis’in iradesine, Anayasa’ya ve Hatay halkının iradesine yapılmış bir darbedir” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, “Meclis’in kapısı, seçilmiş bir milletvekiline kapalı tutulamaz. Hatay’ın iradesi yok sayılamaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak, ülkenin hukuk düzenini ortadan kaldırmaktır. Biz, Can Atalay’ın yanında olmaya ve Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP'li Kılıç'ın açıklamalarının tamamı şöyle: