CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tutuklu milletvekili Can Atalay’ın ailesinin Meclis’e gönderdiği mektuba yanıt verdi. Kılıç, “Meclis’in kapısı, seçilmiş bir milletvekiline kapalı tutulamaz. Biz, Can Atalay’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Atalay'ın annesi mektup gönderdi
Can Atalay’ın anne ve babası, 1 Ekim’de Meclis açılışı sırasında milletvekillerine bir mektup göndermişti. Kılıç, mektubun yalnızca bir aile feryadı olmadığını, aynı zamanda Meclis başkanının göstermesi gereken hassasiyetleri de içerdiğini belirtti.
Hukuk ihlali vurgusu
Kılıç, “Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Anayasa Mahkemesi’nin üç kez ‘görevine başlatın’ demesine rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bu sadece bir hukuk ihlali değil; Meclis’in iradesine, Anayasa’ya ve Hatay halkının iradesine yapılmış bir darbedir” ifadelerini kullandı.
CHP’li vekil, “Meclis’in kapısı, seçilmiş bir milletvekiline kapalı tutulamaz. Hatay’ın iradesi yok sayılamaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak, ülkenin hukuk düzenini ortadan kaldırmaktır. Biz, Can Atalay’ın yanında olmaya ve Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
CHP'li Kılıç'ın açıklamalarının tamamı şöyle:
“28’inci Dönemin 4’üncü yasama yılı dün başladı. Hataylıların oylarıyla milletvekili seçilen ancak Anayasa’ya aykırı bir şekilde halen tutuklu bulunduğu için aramızda olmayan Can Atalay’ın ailesi bizlere bir mektup gönderdi. Bu mektup yalnızca bir ailenin feryadı değil mektubun içeriğine baktığımızda bir Meclis başkanının göstermesi gereken asgari tüm hassasiyetleri de barındırmaktadır.
Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Hepimiz gibi, bu kürsüde halkın sesi olmak için seçildi. Ama Anayasa Mahkemesi’nin üç kez ‘görevine başlatın’ demesine rağmen, hala cezaevinde tutuluyor.
Bu, sadece bir hukuk ihlali değildir. Bu, Meclis’in iradesine, Anayasa’ya, Hatay halkının iradesine açıkça yapılmış bir darbedir.
Meclis’in kapısı, seçilmiş bir milletvekiline kapalı tutulamaz. Hatay’ın iradesi yok sayılamaz. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımamak, bu ülkenin hukuk düzenini ortadan kaldırmaktır.
Bizler, Can Atalay’ın yanında olmaya, Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, adalet sadece bir kişi için değil, 85 milyon için var olduğunda anlamlıdır.”