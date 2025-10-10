İspanya’nın dev kulübü Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya sokaklarında bisiklet turuna çıktı. Tur sırasında Selda Bağcan dinleyen Güler, anları Instagram hesabından paylaştı ve paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Selda Bağcan’dan cevap

Usta sanatçı, Arda Güler’in videosunu kendi hesabından paylaşarak, “Artık ben de Real Madridliyim” ifadelerini kullandı.

Arda Güler ise karşılık vererek, “Biz de her zaman sizciyiz” mesajını yazdı.

Sosyal medyada etkileşim

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve futbol ile müzik dünyasının bu samimi buluşması, hem spor hem de müzik camiasında konuşuldu.