TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından camiada hayal kırıklığı yarattı. Maçın 13. dakikasında yediği golle geriye düşen Nazillispor, ilk yarının sonlarında Serkan Güler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve bu durum ikinci yarıda da oyunun gidişatını olumsuz etkiledi. Bu mağlubiyetle Nazillispor, ilk haftayı puansız kapattı.

Şanssız mağlubiyet

Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç, maç sonrası yaptığı açıklamada, şanssız bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti. Kılıç, erken bir gol yemelerinin yanı sıra Serkan Güler'in kırmızı kart görmesiyle takımın 10 kişi kalmasının oyun planlarını zorlaştırdığını söyledi. Kılıç, ikinci yarıda gol aramalarına rağmen başarılı olamadıklarını ve bu maçta eksiklerini gördüklerini dile getirerek, hafta boyunca bu eksiklikler üzerinde çalışacaklarını ve sahalarında oynayacakları Vanspor maçında bu kaybı telafi etmek istediklerini ifade etti.

Yasaktan sonra ilk transfer geldi

Nazillispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan Yusuf Mert Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Futbola Nazilli'de başlayan 20 yaşındaki Yusuf Mert, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında Arda Güler ile aynı takımda forma giymişti. Geçen sezon Süper Amatör Lig'de Çine Madranspor ve Kuyucakspor'da oynayan orta saha oyuncusu, yaklaşık bir aydır Nazillispor ile antrenmanlara katılıyordu. Bu transferin ardından Arda Güler, eski takım arkadaşının sosyal medyada yayınladığı fotoğrafı beğenerek destek verdi.