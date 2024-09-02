Emirdağ'da, hayırsever bir vatandaşın belediyeye hibe ettiği araç, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun öncülüğünde, yeni Halk Ekmek aracı halkın hizmetine sunuldu. Bu proje, ekmeklerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek.

Yeni Halk ekmek aracı hizmete girdi

Emirdağ'da, hayırsever bir vatandaşın belediyeye bağışladığı araç, Halk Ekmek aracı olarak kullanıma sunuldu. Bu anlamlı katkı, ilçede ekmek dağıtımını daha etkin ve erişilebilir hale getirecek. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun liderliğinde hayata geçirilen proje, vatandaşların günlük ekmek ihtiyaçlarını hızlı ve uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor.

Başkan Koyuncu'dan açıklama

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, aracın ilçenin çeşitli noktalarında hizmet vereceğini ve böylece her vatandaşın taze ve uygun fiyatlı ekmeğe kolayca ulaşabileceğini açıkladı. Başkan Koyuncu, hayırsever vatandaşın katkısının toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ve diğer vatandaşlara örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Toplumsal dayanışma ve ilham kaynağı

Başkan Koyuncu, hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, bu tür bağışların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine ve toplumda olumlu bir etki yarattığına dikkat çekti. Yapılan bağışların, toplumsal yardımlaşmanın önemini ve diğer vatandaşlara ilham olacağını ifade etti.