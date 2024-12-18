Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek hayatı felç etti. Merkeze bağlı Sulakyurt köyünden Sarıyamaç köyüne taşımalı eğitimle giden 3 öğrenciyi taşıyan servis, Yokuşdibi köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Servisin kara saplanmasının ardından, bölgedeki İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle, öğrenciler iş makinesiyle kurtarılıp, güvenli bir şekilde Sarıyamaç köyüne ulaştırıldı. Öğrencilerin evlerine sağ salim ulaşması, vatandaşlar ve yetkililer tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.