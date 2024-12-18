Yargıtay, Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin ölümüne sebep olan katliamla ilgili önemli bir karar verdi. 2016 yılında yaşanan terör saldırısında 45 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 2604 yıl hapis cezası alan 6 sanık hakkında, Yargıtay tahliye kararı verdi.

Söz konusu davada, yerel mahkemenin verdiği cezalar Yargıtay tarafından onanmış, ancak bu kararın ardından 6 sanık hakkında tahliye kararı alındı. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, aileler ve mağdur yakınları karara tepki gösterdi. Yargıtay’ın verdiği bu karar, Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi