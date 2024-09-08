ABD Sağlık Bakanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi, 2024 Toplum Lideri Ödülü'nü 15 yaşındaki Arden Pala'ya sundu. İzmir'den Zonguldak'a kadar çeşitli görevlerde bulunan İdris Pala'nın torunu olan Arden Pala, ABD'nin San Diego şehrinde yaşıyor. Ödül töreni, Washington’daki The Hubert H. Humphrey Binası Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Ödülün önemi ve tören detayları

ABD Sağlık Bakanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi İcra Direktörü Rayhaan Merani, ödülün amacı hakkında şunları söyledi: "Bu ödül, spor, fiziksel aktivite, fitness ve beslenme ile ilgili programlar aracılığıyla daha canlı ve güçlü topluluklar inşa eden liderleri kutlamak için sunulmaktadır." Merani, ödülün ülke genelinde yalnızca 20 kişiye verildiğini ve Arden Pala'nın ödülü alan "En Genç Kişi" olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Arden Pala’nın çalışmaları ve etkileri

Arden Pala, Sports4Kids adlı girişimi aracılığıyla dezavantajlı gençlere spor olanakları sunmayı hedefliyor. Bu kâr amacı gütmeyen kuruluş, özellikle düşük gelirli ve evsiz çocuklara yönelik spor programları sunarak 7.500'den fazla kişiye katkıda bulunmuştur. Pala’nın, basketbol ve futbol klinikleri düzenleyerek spor programlarını bütçe kesintileri nedeniyle kaybeden okullarda sunduğu hizmetler, topluluğuna önemli bir etki yapmıştır.

Arden Pala’nın ödül ve gelecek vizyonu

Ödül töreninde annesi Zeynep Ilgaz Pala ile birlikte bulunan Arden Pala, ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti: "Bu ödül, sadece Sports4Kids’te yaptığımız işleri doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda spor ve fitness’a her çocuğun erişimini arttırma konusunda beni daha fazla teşvik ediyor. Sporun hayatları değiştirebileceğine yürekten inanıyorum ve bunu topluluğumdaki daha fazla gencin hayatına kazandırmaya kararlıyım."

Törenden görüntüler

Ödül töreninin sonunda, ödül alan 20 kişilik grup topluca fotoğraf çektirdi. Etkinlik, Arden Pala’nın topluma olan katkılarının tanındığı ve gelecekteki çalışmaları için ilham verici bir an oldu.