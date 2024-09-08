Kuşadası, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, akşam saatlerinde Kısmet Otel kavşağında başlayan fener alayı dikkat çekti.

Kutlamanın detayları

Saat 20:00’de başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı boyunca binlerce Kuşadalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Fener alayına, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası ilçe yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen katılımcılar, coşkulu bir şekilde marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na ulaştı.

250 metrelik Türk Bayrağı

Fener alayının en dikkat çekici unsurlarından biri, 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk Bayrağı oldu. Bayrağın gurur verici şekilde açılması, etkinliğe katılanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Kutlama programının son kısmında ise Kuşadası Kent Orkestrası sahne aldı. Orkestranın verdiği konser, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kutlama coşkusunu zirveye taşıdı.